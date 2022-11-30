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    Aksaray'da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C'de yaşama şansın yok

    Alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü Akın B., kendini görüntülemek isteyen basın mensubuna "Senin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok" diyerek tehditler savurdu.
    • 30.11.2022 - 20:16
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    Aksaray'da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C'de yaşama şansın yok

    Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'deki Selçuk Caddesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Denetleme Şubesi ekipleriyle birlikte rutin yol kontrolü yaptı.

    Araçların bir bir durdurulduğu kontrolde, şüphe üzerine 70 DZ 428 plakalı otomobil durduruldu.

    Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Akın B.’nin (45) konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, sürücüyü alkol testine soktu.

    2.17 promil alkollü çıktı

    Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücünün, 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ceza kesileceğini öğrenen sürücü Akın B., sinirlenip sinirini kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarından çıkardı.

    Gazetecileri tehdit eden sürücü Akın B., "Senin Aksaray’da, Aksaray’ı bırak Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşama şansın yok." diyerek tehdit etti.

    Aracı almaya gelen oğlu da alkollu çıktı

    Polis ekipleri, aracı sürücünün olay yerine çağırdığı Hasan B.’ye teslim etmek istedi. Ancak olay yerine gelen sürücünün oğlu Hasan B.’de alkollü çıktı.

    Bu kez de basın mensuplarına oğlu saldırmak istedi. Bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

    Sürücü daha sonra polis aracına bindirilmek üzere işlemlerinin yapılması için Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Aksaray da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C de yaşama şansın yok #1

    Aksaray da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C de yaşama şansın yok #2

    Aksaray da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C de yaşama şansın yok #3

    Aksaray da alkollü yakalanan sürücü: Senin T.C de yaşama şansın yok #4


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