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- Aksaray'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aksaray'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İçinde hasta bulunan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta, ambulans şoförü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.
- DHA
- 13.12.2021 - 17:57
- Güncelleme : 13.12.2021 - 18:02
Aksaray’da kalp hastası Fikret Ökçe'yi (63) hastaneye götüren Yahya Şimşek (46) yönetimindeki 68 AAP 725 plakalı 112 Acil Servis'e ait ambulans, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı 68 ACB 192 plakalı otomobille çarpışıp, refüje devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.