Aksaray'da apartmanda çıkan yangında can pazarı

7 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonrası evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 7 katlı Göktürk Apartmanı'nın bodrum katında bulunan elektrik panosunda, şase nedeniyle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 7. kata kadar giden tüm elektrik kablolarını yaktı.

ELEKTRİK KABLOLARINDA ÇIKAN YANGIN EVLERE SIÇRADI

Yanan kablolardan dolayı apartman ve daireler dumanla kaplandı. Apartmanda dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EVLERİNDE MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda bulunan vatandaşlar, yoğun dumandan apartmandan çıkamazken, itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan dairelerde mahsur kalan vatandaşları merdivenli itfaiye aracı ile tahliye etti.

APARTMANIN ELEKTRİK TESİSATI KÜL OLDU

İtfaiye tarafından 6. kattaki dairenin balkonundan tahliye edilen 2 genç, aşağıda bekleyen anne ve halasına sarılarak gözyaşı döktü.

Toplamda 6 kişinin tahliye edildiği apartmanın tüm elektrik tesisatı tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.