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- Aksaray'da araçtan fırlayan sürücü, 7 metre yükseklikten alt geçide düştü
Aksaray'da araçtan fırlayan sürücü, 7 metre yükseklikten alt geçide düştü
Aksaray'da Yusuf Gül'ün kontrolünde olan otomobil, cipin çarpmasıyla savruldu. Otomobilden fırlayan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 29.05.2021 - 11:42
- Güncelleme : 29.05.2021 - 12:44
Aksaray Çiftlik Mahallesi Ihlara Bulvarı Alt Geçidi kavşağında, Murat İleri yönetiminde olan 68 AG 403 plakalı cip, aynı yöne giden Yusuf Gül yönetimindeki 68 ABV 227 plakalı otomobille çarpıştı.
7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Yusuf Gül'ün kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak, beton duvara çarptı.
Sürücü Gül, hurdaya dönen otomobilden fırlayıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada, Yusuf Gül ile cipin sürücüsü Murat İleri ve yanındaki Alper Mutlu yaralandı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yusuf Gül, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.