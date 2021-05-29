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Aksaray'da araçtan fırlayan sürücü, 7 metre yükseklikten alt geçide düştü

Aksaray'da araçtan fırlayan sürücü, 7 metre yükseklikten alt geçide düştü

Aksaray'da Yusuf Gül'ün kontrolünde olan otomobil, cipin çarpmasıyla savruldu. Otomobilden fırlayan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.