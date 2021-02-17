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    Aksaray'da asılı kalan araçtan 5 kişi çıkarıldı

    Aksaray'da buzlanma ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, 1'i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, uçurum yamacında asılı kaldı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 16:41
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    Aksaray'da asılı kalan araçtan 5 kişi çıkarıldı

    Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Kireçlik mevkisinde Mustafa S. idaresindeki otomobil, Aksaray’a yaklaşık 1 kilometre kala Kireçlik mevkisinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kayarak kontrolden çıktı.

    Sürücüyle birlikte 1’i çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil, yolun sağ kısmında bulunan uçurumun yamacına düştü.

    ŞANS ESERİ YUVARLANMADI

    Şans eseri uçurumda bulunan bir kayanın üzerine düşen otomobil uçuruma yuvarlanmaktan ramak kala kurtulurken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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    5 KİŞİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri, aracın içinde mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişiyi araçtan kontrollü bir şekilde çıkartarak kurtardı.

    Yamaçta adeta asılı kalan otomobilden burunları bile kanamadan kurtulan sürücü ve yolcular olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

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    Asılı kalan otomobil ise yine itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu yamaçtan çekilmek suretiyle çıkartıldı.

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