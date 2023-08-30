Aksaray'da ayağına basılan adam tepki gösterince bıçaklandı

DHA

Aksaray'da saat 08.00 sıralarında akıllara durgunluk veren kavgada kan aktı...

İstanbul’dan Osmaniye’ye annesi Veda Adıgüzel ile giden Erdal Adıgüzel, yolculuk sırasında otobüsteki Mustafa K.'yi, ayağına bastığı için uyardı.

Bunun üzerine 29 yaşındaki Mustafa K. ile 18 yaşındaki kardeşi Halil İbrahim K., Adıgüzel’e saldırıp darbetmeye başladı.

Otobüstekilerin araya girmesiyle kavga yatıştırken otobüs kısa süre sonra bir tesiste mola verdi.

Pantolonundan pala çıkardı

Otobüsten inen Erdal Adıgüzel’e Mustafa K., pantolonundan çıkardığı palayla saldırdı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan Adıgüzel, kanlar içinde kaldı.

Adıgüzel, çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi. Mustafa K.ve kardeşi Halil İbrahim K. gözaltına alındı.

"Kocaman bir pala ile saldırdı"

Hastanede yaşadığı olayı anlatan Veda Adıgüzel, şu şekilde konuştu:

İstanbul’dan Osmaniye’ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış.



Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik.



İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı. Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum.