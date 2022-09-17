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    Aksaray'da bahçesindeki su kuyusuna düşüp, öldü

    Aksaray'da evinin bahçesindeki yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 61 yaşındaki Hasan Yağdı, yaşamını yitirdi.
    • 17.09.2022 - 17:58
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    Aksaray'da bahçesindeki su kuyusuna düşüp, öldü

    Aksaray'a bağlı Kalebalta köyünde 5 çocuk babası Hasan Yağdı, müstakil evinde bahçeyi suladığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

    Yağdı'nın dengesini kaybetmesi sonucu kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Ekipler su kuyusundan çıkardı

    İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası Yağdı'yı içinde yaklaşık 3 metre su bulunan kuyudan çıkardı.

    Hazırda bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağdı'ın cansız bedeni  otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Yakınları gözyaşı döktü

    DHA'nın haberine göre, Yağdı'nın yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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