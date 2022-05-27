Aksaray'da banyoda, boya kutuları içerisinde kenevir bulundu

Gülağaç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda, banyoda boya kutularında kenevir üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar sonucu bir şahsın evinde uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

33 yaşındaki Davut Ö. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca teknik ve fiziksel takibe alındı. Yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı.

Narkotik köpeği Yalman" didik didik aradı

Hassas burunlu narkotik detektörü “Yalman” isimli köpeğin de katıldığı operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ev didik didik arandı.

Banyoda boya kutularında kenevir bulundu

Yapılan aramalarda çekmecelerde kağıda sarılı esrar maddeleri, kavanozlarda kubar esrar maddeleri ve banyoda boya kovalarında ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, oturma odasında bir kanepenin altında ise silahtan kesici aletine kadar adeta cephanelik çıktı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 3 adet pala, 1 adet balta, 1 adet ninja yıldızı, 1 adet döner bıçağı ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatına el konuldu.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



