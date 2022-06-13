Aksaray'da baraj gölüne giren 3 genç'ten 2'si boğuldu

Mamasın Baraj Gölü'ne serinlemeye giren 3 arkadaştan İsmail Duha ve Kürşat Metin Yıldırım boğularak can verdi.

Dün saat 15.30 sıralarında Gücünkaya köyünde Mamasın Baraj Gölü'nde, İsmail Duha(19), Kürşat Metin Yıldırım(19) ve Ramazan Eren(19), otomobille baraj gölüne giderek kıyıda piknik yaptı.

Girdikleri suda batmaya başladılar

Ardından serinlemek için suya giren Eren, Duha ve Yıldırım, kıyıdan yaklaşık 5 metre uzaklaştı. Bir süre sonra 3 genç, suda batmaya başladı. Gençlerin çığlık atıp yardım istemeleri üzerine kıyıya yakın olan Ramazan Eren, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer 2 genç ise suya batarak gözden kayboldu.

El ele tutuşmuş halde bulundular

Bunun üzerine çevredekiler jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen AFAD'ın su altı arama ekibi tarafından yapılan aramada Duha ve Yıldırım'ın cansız bedeni el ele tutuşmuş halde bulunup, sudan çıkartıldı.

2 gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.