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    Aksaray'da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı

    Aksaray’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hırsızlık ihbarı alan polisler silahlarını çekip bölgeyi abluka altına alırken, kapısı kilitli binaya bekçiler tuvalet penceresinden girdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:29
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    Aksaray'da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı

    Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında hırsız olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine çok sayıda ekip sevk etti.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri binanın dışında araştırma yaparken, 2. katta bazı odaların ışıklarının yanıp söndüğünü fark etti.

    TUVALETİ KULLANDILAR

    Eski hastane binasından tahsis edilen bölümlerin duvarla kapatılması ve kapısının kilitli olması nedeniyle binaya giremeyen bekçiler, tuvalet penceresini kullandı.

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #1

    OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI

    İçeriyi didik didik arayan bekçi ve polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, yapılan incelemelerin ardından ekipler normale döndü.

    Bekçiler binaya tuvalet penceresinden girdi VİDEO

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #2

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #3

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #4

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #5

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #6

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #7

    Aksaray da bekçiler tuvalet penceresinden girip hırsız aradı #8

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