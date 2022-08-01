Aksaray'da bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı hastaneye giderken kaza geçirdi

Yaşadığı köyde hayvanlara bakarak geçimini sağlayan Dudu Canlıer, koyun kırktıktan sonra evine dönerken 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yaralı kadın hastaneye götürülürken bulunduğu araç ise kaza yaptı.

Köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Aksaray'ın Koçpınar köyünde yaşayan 58 yaşındaki Dudu Canlıer, köyün kırkımından dönerken akrabası Neşet Canlıer'e it 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Başıboş köpekler yaşlı kadını bacakları, karnı ve elinden yaralarken, Canlıer'in çığlıklarına köylüler koştu.

Hastaneye giderken kaza geçirdiler

Kanlar içinde kalan kadını akrabası Cumali Canlıer hastaneye götürmek için araca bindirdi. Sürücü hastaneye doğru giderken karşısına çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından sürücü Canlıer, yanındaki akrabası ve köpeğin saldırdığı Dudu Canlıer yaralandı. Diğer sürücü Mehmet Sağlam kazadan yara almadan kurtuldu.

Ambulansla hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Köpekler beni parçaladı"

DHA'nın aktarımına göre; Hastanede acil servise alınan Dudu Canlıer, 2 köpeğin aniden saldırması üzerine yere düştüğünü belirtti. Canlıer, ''Koyunlarımı kırkıp gelirken, sağımdan ve solumdan 2 köpek saldırdı. Ben de bir şey yapamadım. Yere düştüm, beni ısırmaya başladılar. Çığlık atarak sesimi duyurmaya çalıştım. Sesimi duyan akrabalarım yardıma koştular ama köpekler beni parçaladı. İki bacağımdan, karnımdan ve elimden ısırdı. Hastaneye gelirken de yolda kaza yaptık. Cumali’ye, 'acele etme' dedim; ama kısa süre sonra yolda kaza yaptık" diye konuştu.









