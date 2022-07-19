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    Aksaray'da bir otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaşındaki Nisa öldü

    Aksaray'da park halindeki otomobile, dikkatsizlik sonucu başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 1 yaşındaki bebek öldü. Kızını merak eden anne ise "Kızım nerede" diye gözyaşı döktü.
    • 19.07.2022 - 19:25
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    Aksaray'da bir otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaşındaki Nisa öldü

    Saat 15.40 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı yakınlarında meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte İzmir’den Mardin’e giden Abdulbaki Öztemel (32), yönetimindeki 27 AKF 350 plakalı otomobilini kızının ihtiyacı nedeniyle yolun sağ tarafına park etti.

    Park halindeki araca çarptı

    Bu sırada Adife Arslan Han yönetimindeki 68 ABS 419 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Öztemel'in otomobili şarampole sürüklendi.

    Kazada sürücü Öztemel, eşi Emine Can Öztemel, kızı Nisa Arya Öztemel ile diğer otomobilin sürücüsü Adife Arslan Han yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yarasını unuttu, kızını sordu

    Yaralılardan Emine Can Öztemel, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendi yarasını unutup, kızı Nisa Ayra'nın durumunu merak etti.

    Anne Öztemel, ''Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Ben iyiyim ama kızım nasıl? Doğru söyleyin bana, niye bir şey söylemiyorsunuz?” diyerek, sağlık görevlilerine kızını sordu.

    Sağlık görevlileri de müdahale edildiğini belirterek, Emine Can Öztemel'i sakinleştirmeye çalıştı.

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    Nisa bebek kurtarılamadı

    DHA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan minik Nisa Ayra ise doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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