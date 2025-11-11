Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs inşaatta yakalandı

- Aksaray'da İbrahim D., birlikte yaşadığı Selvi Kavas'ı ruhsatsız tabancayla vurup öldürdü.
- Ekiplerin müdahalesi ile Kavas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken İbrahim D., saklandığı inşaatta yakalandı.
- Suçlu ifadesi için emniyete götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde birlikte yaşadığı Selvi Kavas (50) ile tartışan İbrahim D. (55), yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Kavas'ı boynundan vurarak evden kaçtı.
Kadın, kanlar içinde yere yığılırken tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü.
İNŞAATTA YAKALANDI
Şahsın saklandığı inşaatı belirleyen polis ekipleri yaptığı baskınla çatı katında şahsı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
İbrahim D., ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.