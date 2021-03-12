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    Aksaray’da buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi : 18 yaralı

    Tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 12:21
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    Aksaray’da buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi : 18 yaralı

     

    Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan  Muhammet Ali G. (22) idaresindeki minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

    18 İŞÇİ YARALI

    Kazada sürücü Muhammet Ali G., kazadan yara almadan kurtulurken 18 işçide yaralandı. Yaralılar,  ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    BUZLANAN YOLDA KAYIP DEVRİLDİ

    Yaralı işçilerden Veyis Selvi, ''Ortaköy’den Aksaray’a çalışmaya geliyorduk. Servis buzlanma ve kar nedeniyle kayıp devrildi.''dedi.

    Savaş Aydın ise, ''Yol çok buzuluydu. Araç şarampole devrildi.  Fabrikaya çalışmaya gidiyorduk." dedi.

    Aksaray’da buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi : 18 yaralı VİDEO

    Aksaray’da buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi : 18 yaralı #1

    Aksaray’da buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi : 18 yaralı #2

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