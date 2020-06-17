Aksaray'da cenazeye giden araç kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Cenazeye gitmek için yola çıkan otomobil, traktöre arkadan çarptı. Traktör ikiye ayrıldı.

Aksaray- Nevşehir yolunun 10'uncu kilometresinde kaza meydana geldi...

Meydana gelen olayda, cenzaye giden otomobil sürücüsü Sakin G., emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak'ın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Traktör, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

KURTARILAMADI...

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı adı taşıyan torunu Metin Koçak ile otomobil sürücüsü Sakin G. ve aracındaki halası Sevim İ. ise yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayı haber alıp, bölgeye gelen Metin Koçak'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.



































