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    Aksaray’da cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi yaraladı

    Pandemi nedeniyle izinli olarak cezaevinden çıkan zanlı ve arkadaşı, 4 kişiyi bıçaklayarak sopayla darbetti.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 07:31
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    Aksaray’da cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi yaraladı

    Aksaray’da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan Bilal D. (39) ve arkadaşı Umut Ç. (24), Taşpınar beldesinde market önünde oturan Umut G. (19) Ulaş Y. (38) Yücel D. (21) ve Bedirhan S. (21) ile aralarındaki bir husumetten dolayı tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal D. ve Umut Ç., 4 kişiyi bıçakladı. Yaralanan 4 kişi yere yığılırken, bununla da yetinmeyen şüpheliler, sopalarla yaralıları darbetti.

    JANDARMA 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

    Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Aksaray’da cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi yaraladı #1

    Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aksaray’da cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi yaraladı #2

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