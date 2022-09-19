Aksaray'da uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sonucu 1 kişinin öldürüldüğü olayın 5 şüphelisi tutuklandı. Cinayeti işleyen zanlı ise "Ben kendimi savundum" dedi.

3 gün önce Aksaray’ın merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde yaşanan olayda, köyde uyuşturucu ticareti hesaplaşması yapıldığı esnada Hacı E. (25), Ahmet K. (29), Recep D. (39), Hüseyin D. (32), Kamil B. (41) ve Yasin K. (26) arasında para anlaşmazlığı yaşandı.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan şahıslar bir süre sonra kavgaya tutuştu.

1 kişi hayatını kaybetti

Yasin K., 68 ABF 823 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçmak isterken kendisine silahla ateş edilince bu kez aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak istedi. Bu sırada tabanca ile açılan ateş sonucu yaralanan Yasin K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yasin K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

5 şüpheli yakalandı

Cinayetin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Komando Birliği Timi özel bir ekip kurdu. Şehrin tüm tali yolları kapatıldı. Komando ekiplerinin de destek verdiği seri operasyonlar sonucunda kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 22 saatte saklandıkları yerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Cinayet olayında ölen şahsın yakınlarının adliye önüne toplanması üzerine komando birliği burada da devreye girerek, 5 şüpheliyi geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirdi.

Aksaray'da cinayet zanlısı: Ben kendimi savundum VİDEO

"Ben kendimi savundum, öldürmek istesem hala mermim vardı"

İHA'nın haberine göre, adeta etten duvarın örüldüğü adliye önünde savcılığa getirilen şüphelilerden silahı kullanan Hüseyin D., “Ben kendimi savundum sadece. Öldürmeye kastım yoktu. Öldürmek istesem hala mermim vardı” diyerek kendini savundu.

Tutuklandılar

2 gündür devam eden mahkemede Hacı E., Ahmet K., Recep D. ve Kamil B. dün mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hüseyin D. de bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.