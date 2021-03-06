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    Aksaray'da çobanın kaybolan koyunları drone ile bulundu

    Üreticinin kaybolan koyunları jandarma ekipleri tarafından drone ile 20 kilometre uzaklıkta bulundu.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 17:36
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    Aksaray'da çobanın kaybolan koyunları drone ile bulundu

    Aksaray’ın Eskil İlçesine bağlı İkizce Köyü'nde çobanlık yapan Hüseyin Gökoğlu (60) koyunları otlatmak için 5 kilometre uzaklıktaki meraya götürdü.

    Burada koyunların otladığı sırada koyunların eksikliğini fark eden Gökoğlu durumu hemen jandarmaya bildirdi.

    JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

    İhbar üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek kısa sürede olay yerine geldi.

    Bir süre yaya olarak arama yapan jandarma ekipleri koyunları bulamayınca drone ile arama çalışması yapmaya başladı.

    Aksaray'da çobanın kaybolan koyunları drone ile bulundu VİDEO

    DRONE SAYESİNDE BULUNDU

    16 saatlik çalışmanın ardından koyunlar 20 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı ilçesinin Kuştepe mevkiinde bulundu.

    Koyunlar çoban Hüseyin Gökoğlu’na teslim edilirken Gökoğlu jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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