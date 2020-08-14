Küçük yaştaki bir çocuğun, canını hiçe sayarak korkusuzca otomobil kullandığı o anlar kameraya yansıdı.

Aksaray-Ankara karayolu üzerinde direksiyon başındaki ufak çocuk, içinde 3 yetişkinin de bulunduğu otomobili trafiğin yoğun olduğu oto yolda korkusuzca kullandı.

AİLENİN RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Çevredekilere aldırış etmeyen ve önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Aksaray'da, çocuğa araç kullandırdılar

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.