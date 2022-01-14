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    Aksaray'da define avcılarına operasyon

    Define aramak için 9 metre derinliğinde tünel kazan 6 kişi, tünel içerisinde suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 11:23
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    Aksaray'da define avcılarına operasyon

    Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine Yalnızceviz köyünde 6 kişiyi takibe aldı.

    Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, şahısların köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi. Operasyonda tünel içerisinde kazı yapan Mustafa İ. (39), Aydın F. (43), Mehmet A. (54), Ramazan C. (44), Nail Ç. (54) ve Mehmet Dede K. (38) yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

    Aksaray'da define avcılarına operasyon ViDEO

    Aksaray da define avcılarına operasyon #1

    KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Olay yerinde şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada ise 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici, 100 metre elektrik kablosu ve kazıda kullanılan kürek, kazma gibi birçok alet bulundu.

    Aksaray da define avcılarına operasyon #2

    Aksaray da define avcılarına operasyon #3

    Aksaray da define avcılarına operasyon #4


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