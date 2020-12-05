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    Aksaray'da deterjan yüklü tırda yangın çıktı

    Deterjan yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 05.12.2020 - 12:27
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    Aksaray'da deterjan yüklü tırda yangın çıktı

    Aksaray-Adana kara yolu Tacin Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Faruk Basak'ın kullandığı 33 AFA 324 plakalı deterjan yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Sürücü Basak, yangın üzerine tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen Basak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

    Aksaray'da deterjan yüklü tırda yangın çıktı

    Aksaray da deterjan yüklü tırda yangın çıktı #1

    Aksaray da deterjan yüklü tırda yangın çıktı #2

    Aksaray da deterjan yüklü tırda yangın çıktı #3

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