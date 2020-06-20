Aksaray'da dini nikahlı eşini öldürdü

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3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, polisi arayıp "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diye ihbarda bulundu.

Hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Ahmet Koyak, 36 yaşındaki dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile Aksaray'ın Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katındaki evinin mutfağında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin’e tabancayla 8 el ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın." dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

"GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN"

Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi. Rabia Ergin’in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Koyak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.