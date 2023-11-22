Aksaray'da drift yapan alkollü sürücü polise yakalandı: İntihar ederim Aksaray'da otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan şahsın alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl el konularak 24 bin 946 lira idari para cezası kesilen sürücü, "Ben tır şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim" diyince güvenlik amaçlı gözaltına alındı.

DHA

Aksaray merkez Paşacık Mahallesi'nde 23 yaşındaki Hüseyin Özgün Akça, otomobiliyle kavşakta drift yaparken polise yakalandı.

Alkol kontrolünde 0.93 promil alkolü çıkan sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 604 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

"Yemin ederim şimdi gider intihar ederim"

Alkollü sürücü, polislere, "Ben tır şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim. Ehliyetim gitti, benim mesleğim bu kurban olayım. Bir daha üflet. Pazar günü Almanya'ya gideceğim yapmayın" dedi.

Polis ekipleri de "Bir kez üflettik. Alkollü değilim diyorsan hastaneye gidebilirsin" şeklinde yanıt verdi.

Ekipler, intihar edeceğini söyleyen sürücüyü güvenlik amacıyla gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)