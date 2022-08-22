Aksaray'da düğün alışverişinden dönen çifti kaza ayırdı

Nişanlısı ve kız kardeşi ile düğün alışverişinden dönen Hüzeyfe Sevdi kontrolündeki araç kamyon ile çarptıştı. Araçtaki 3 kişi yaralanırken, Sevdi'nin nişanlısı hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Karataş köyü girişinde, 17 Ağustos günü korkunç bir kaza yaşandı.

Düğün alışverişinden dönen Hüzeyfe Sevdi (25) ile Kamile Yılmaz'ın (25) içerisinde bulunduğu 68 HA 927 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aygün (50) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi ağır yaralandı

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüzeyfe Sevdi ile nişanlısı Kamile Yılmaz, kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ve kamyon şoförü Ali Aygün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı

Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ve Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı

DHA'nın aktarımına göre, yaralılardan Kamile Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yılmaz'ın bugün otopsi işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

Hüzeyfe Sevdi ile kız kardeşi Rümeysa Sevdi'in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kına ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi

Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın 18 Ağustos günü kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.