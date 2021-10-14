Katıldığı düğünde onlarca davetlinin canını hiçe sayan gencin evine operasyon düzenlendi. Ekipler, gözaltına aldığı şahısla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Düğünlerde maganda manzaraları değişmiyor.

Güvenlik güçleri sosyal medya üzerinden de incelemelere devam ediyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında köy düğünündeki görüntüleri tespit etti.

GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, bir şahsın kalabalığın içinde havaya ateş açtığı görüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçen ekipler, ateş açan şahsın 19 yaşındaki Şaban A. olduğunu belirledi.

Evine operasyon düzenlenen genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da düğün magandası gözaltına alındı VİDEO





"HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN..."

Devam eden incelemelerde, düğünde kullanılan tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken jandarma ekipleri, "Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir.” şeklinde açıklama yaptı.



