Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde, Tayfun ve Eda Y. çiftinin düğün merasiminde gelinin yakınları tarafından silahlarla havaya ateş açıldı.

"Mutluluğa kurşun sıkma" dedi, ortalık karıştı

Damadın babası Ramazan Y. (45), gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapınca 2 taraf arasında tartışma çıktı.

Damadın babası 4 yerinden bıçaklandı

İHA'nın haberine göre; tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. (28) ve Bilal P. (26), yanlarında bulundurdukları bıçaklarla damadın babası ve yakınlarına saldırdı. Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y., 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aksaray'da düğünde silah kavgası: 5 yaralı VİDEO



Gelinin yakınlarına araçla çarptılar, sopayla vurdular

Düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler, damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. (30) ve Tuncay Y.’ye (49) araçla çarparak yaraladı. Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. (27) ise sopalarla darbedilerek yaralandı.

Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.