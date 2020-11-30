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    Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı

    Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği aracın sürücüsü, ihtara aldırış etmedi. Kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, aracı terk etti.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 09:21
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    Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı

    Aksaray Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde devriye atan trafik polisleri şüphelendikleri 06 CCG 770 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

    Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki otomobil ara sokaklardan Atatürk Bulvarı istikametine kaçmaya başladı.

    KAÇTI

    Kısa kovalamacanın ardından Sofular Mahallesinde bulunan 1104 numaralı çıkmaz sokağa gelen otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı.

    Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı VİDEO


    ARAÇ SİGORTASIZ ÇIKTI

    Polis ekipleri yaya halinde şahsın peşinden koşarken sürücü bir süre sonra izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı aracın sigortasız olduğu belirlendi.

    OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Sürücü kayıplara karışırken otomobil çekici marifeti ile otoparka çekildi.

    Aksaray da dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı #1

    Aksaray da dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı #2

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