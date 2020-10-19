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- Aksaray'da eczane çalışanı, koronavirüs denetimi yapan sağlık çalışanını darbetti
Aksaray'da eczane çalışanı, koronavirüs denetimi yapan sağlık çalışanını darbetti
Eczanede çalışan şahıs, koronavirüs nedeniyle kendilerini denetlemeye gelen 112 Acil Servis Sorumlusu'na kafa attı. Sağlık personeli başından yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.
- DHA
- 19.10.2020 - 13:27
Saat 12.00 sıralarında, Aksaray'da bulunan Eski Sanayi Caddesi'nde Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı.
Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczanede, bilinmeyen nedenle personelden Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Yılmaz K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.