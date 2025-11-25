Aksaray'da 'egzoz yok' dedi: Patırdayan egzozdan 9 bin lira ceza yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Uygulama esnasında Makas Kavşağı istikametine seyreden bir otomobil durduruldu.

ARAÇTA ABART EGZOZ TESPİT EDİLDİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki Oğuzhan Y. isimli sürücünün aracında inceleme yapan ekipler, araçta abart egzoz olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine işlem yapmak isteyen polis ve araç sürücüsü arasında gerginlik yaşanırken, memurların yaptığı incelemede araca gaz verilince egzozdan patırtıların geldiği netleştirildi

"ARAÇTA EGZOZ YOK" DEDİ

Sürücü ısrarla araçta egzoz olmadığını belirtirken, ekipler sürücüye abart egzozdan 9 bin 267 lira ceza kesti.

Yapılan işlemlerin ardından sürücü yoluna devam etti.