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- Aksaray'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aksaray'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Elektrik direği ve bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü Kadir Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- DHA
- 07.07.2021 - 18:26
- Güncelleme : 07.07.2021 - 18:27
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Kadir Uğur yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bisiklete ardından elektrik direğine çarptı.
YOLA SAVRULDU
Kazada Kadir Uğur yola savruldu. Başını elektrik direğine çarpan Uğur, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uğur’un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
KASK TAKMADIĞI BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Kadir Uğur’un kask takmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.