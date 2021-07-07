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    Aksaray'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Elektrik direği ve bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü Kadir Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 18:27
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    Aksaray'da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde Kadir Uğur yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bisiklete ardından elektrik direğine çarptı.

    YOLA SAVRULDU

    Kazada Kadir Uğur yola savruldu. Başını elektrik direğine çarpan Uğur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uğur’un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

    KASK TAKMADIĞI BELİRLENDİ

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Kadir Uğur’un kask takmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aksaray da, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #1

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