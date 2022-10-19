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- Aksaray'da elektrik- elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
Aksaray'da elektrik- elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
Aksaray'da elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş (42), bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
- 19.10.2022 - 23:15
Saat 17.10 sıralarında Aksaray'ın Yeşilova beldesinde bir tarlada meydana gelen olayda, Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Yusuf Kaş, okul çıkışı Yeşilova beldesine gitti.
Akıma kapıldı
Burada bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Kaş, akıma kapılıp zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
4 çocuk babası Kaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.