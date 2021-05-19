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- Aksaray'da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti
Aksaray'da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti
Sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç, vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 19.05.2021 - 17:42
- Güncelleme : 19.05.2021 - 17:46
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya'nın Höremen Yaylası’nda, sulama kuyusuna ait elektrik arızalandı.
Elektriğinin arızasını gidermek için çalışan 28 yaşındaki operatör Hasan Dinç, vinç kolunun elektrik tellerine temasıyla akıma kapıldı.
AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Mesaiyi arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dinç’in hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hasan Dinç’in cansız bedeni, Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.