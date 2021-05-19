Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Aksaray'da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti

    Sulama kuyusu elektriğinin arızasını gidermek isteyen operatör Hasan Dinç, vincin tellere temas etmesi sonucu akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti

    Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya'nın Höremen Yaylası’nda, sulama kuyusuna ait elektrik arızalandı.

    Elektriğinin arızasını gidermek için çalışan 28 yaşındaki operatör Hasan Dinç, vinç kolunun elektrik tellerine temasıyla akıma kapıldı.

    AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

    Mesaiyi arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dinç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Hasan Dinç’in cansız bedeni, Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti #1

    Aksaray da elektrik arızasına giden vinç operatörü hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir