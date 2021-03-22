Aksaray'da eşini bıçaklayan kadın ifade verdi

İki yıllık kocasını tartışma sonucu yaralayıp gözaltına alınan Leyla K., olayın ailevi nedenlerden dolayı çıktığını öne sürdü.

Aksaray'ın Susadı köyünde yaşayan Leyla K., tartıştığı eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçaklayarak yaralayarak evden kaçmıştı.

Komşuları tarafından evde bulunan Medine K., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.

Saldırgan eş Leyla K. ise kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınmıştı.

İFADE VERDİ: AİLEVİ NEDENLERDEN KAVGA ETTİK

Polis ekiplerince gözaltına alınan Leyla K.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Leyla K.'nin, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.