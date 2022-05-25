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    Aksaray'da eşini bıçaklayan şahıs, çocuklarını balkondan attı

    Afgan uyruklu M.H.S. önce eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından biri 4 diğeri 3 yaşında olan çocuklarını balkondan atladı. Anne ve 2 çocuğu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 25.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:01
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    Aksaray'da eşini bıçaklayan şahıs, çocuklarını balkondan attı

    Aksaray’a bağlı Dere Mahallesi Belediye Caddesi’nde, Afgan uyruklu M.H.S. (35), 25 yaşındaki eşi Gol Bibi S.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra çocuklarına yöneldi.

    Gözü dönen baba M.H.S., 4 yaşındaki kızı Meryem S. ile 3 yaşında Merveh S.’yi balkondan attı, ardından kendi atladı.

    Bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA’nın haberine göre; Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, M.H.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Aksaray da eşini bıçaklayan şahıs, çocuklarını balkondan attı #1

    “Bu eve misafir olarak gelmiş”

    Olaya yönelik açıklama yapan kahvehane işletmecisi Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler.”

    Aksaray da eşini bıçaklayan şahıs, çocuklarını balkondan attı #2

    (Kahvehane Sahibi Mustafa Kırgın)


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