Aksaray'da eşini öldüren şahıs 10 yıl sonra yakalandı

Tartıştığı eşinin boynunu kırarak öldüren koca, saklandığı ahırda yakalandı. Hakkında müebbet hapis cezası bulunan adam, gözaltına alınarak tutuklandı.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Kırımini Köyü'nde 10 yıl önce yaşanan olayda, Demirel Şahan, 22 yaşındaki eşi Kimya Şahan'ın boynunu kırarak öldürmüştü.

DHA'nın haberine göre; konuyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi.

Saklandığı özel alanda yakalandı

Operasyon düzenleyen ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Eşini öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.