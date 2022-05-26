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- Aksaray'da eşini ve çocuklarını katleden cani baba öldü
Aksaray'da eşini ve çocuklarını katleden cani baba öldü
- 26.05.2022 - 11:39
- Güncelleme : 26.05.2022 - 11:56
Ailesiyle birlikte bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evine gelen Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani, dün saat 06.30 sıralarında tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından da yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh Sultani'yi (3) balkondan attı.
Cani baba da öldü
Mohammed Hossein Sultani daha sonra balkondan kendisini boşluğu bıraktı.
Meryem ve Merveh Sultani kardeşler yaşamını yitirirken, babaları ise hastanede tedaviye alındı.
Mohammed Hossein Sultani de tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Ülkesine dönmek istedi diye öldürülmeden şiddet gördü
Gol Bibi Sultani'nin, eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü.
20 gün önce de şiddet gören Gol Bibi Sultani'nin evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusu üzerine polis tarafından bulunduğu öğrenildi.
Olay gecesi de Gol Bibi’nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söyleyince tartışma çıktığı bildirildi.
Cenazeler morgda bekletiliyor
Gol Bibi Sultani’nin otopsisinde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu tespit edildi.
DHA’nın haberine göre otopsileri tamamlanan Gol Bibi Sultani ile 2 kızının cenazeleri, morgda bekletiliyor.