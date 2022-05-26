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Aksaray'da eşini ve çocuklarını katleden cani baba öldü

Aksaray'da eşini ve çocuklarını katleden cani baba öldü

Eşini bıçaklayıp, 2 kızını da balkondan atarak öldürdükten sonra kendini boşluğa bırakarak intihara kalkışan Afganistan uyruklu cani, öldü. Anne ve kızlarının cenazeleri ise hala morgda bekletiliyor.