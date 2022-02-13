Aksaray'da eşinin boğazını kesen koca: Onu çok seviyorum

Tartıştığı eşinin boğazını kesip 4 ayrı yerinden bıçaklayan Yüksel Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı.

Aksaray'ın Şamlı Mahallesi'nde yaşayan Döndü Ö., tartışma yaşadığı eşi Yüksel Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Göğsünden ve boğazından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Döndü Ö. yoğun balımda yaşam mücadelesi verirken, olay sırasında araya giren ve elinden yaralanan kızı Amine taburcu oldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Yüksel Ö., Cankıllı köyünde saklandığı evde yakalandı.

"KİMSE KOCALARA KIZMASIN"

Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö., gazetecilere suçsuz ve masum olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. Ben suçsuz ve masumum. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı-koca cinayetlerinde olayın tüm suçlusu kadınlar.

"25 YILLIK EŞİME KIYDIM, PİŞMANIM"

Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim.

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"NİYETİM KENDİME ZARAR VERMEKTİ"

Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum.



"AİLEVİ NEDENLERDEN TARTIŞTIK"

Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde de ''Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cani koca Yüksel Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.