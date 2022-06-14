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    Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım

    Aksaray'da oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan, boşandığı eşi tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı.
    • 14.06.2022 - 19:39
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    Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım

    Saat 17.00 sıralarında Aksaray'ın Fatih Mahallesi 4161 Sokaktaki parkta meydana gelen olayda, 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi.

    Karnından bıçakladı

    Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karından bıçakla yaraladı.

    Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    "Eşim, çocuklarımı rahatsız ediyorsun diye bıçakladı"

    DHA'da yer alan habere göre Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi.

    "Canım istedi bıçakladım, pişman değilim"

    Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' dedi.

    Aksaray da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım #1


    Aksaray da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım #2

    Aksaray da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım #3

    Aksaray da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım #4

    Aksaray da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım #5


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