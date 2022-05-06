Aksaray'da eski eşini öldürdü, polise 'pişmanım' dedi

Boşandığı eşi Bilal Gıvanç tarafından bayram günü göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Koyun, ardında biri 7 diğeri 5 yaşında iki evlat bıraktı. Gıvanç polisteki ifadesinde, "Pişmanım" dedi.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 26 yaşındaki Zeynep Koyun, 2 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında anlaşmalı olarak boşandığı Bilal Gıvanç (29) tarafından çocuklarından ve hayattan koparıldı.

Bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için Zeynep Koyun'un yaşadığı dede Cavit Koyun'un evine gelen Gıvanç, çocuklarını babası Z.G.'nin evine götürdü.

Burada 1 yıl önce evlendiği yeni eşi istemeyince, çocuklarını geri götüren Gıvanç, bir süre sonra yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun, "Bu çocuk oyuncağı mı?" diyerek tepki gösterdi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Gıvanç, çıkan tartışmada Koyun'a bıçakla saldırdı.

DHA’nın haberine göre; Koyun, göğsünden aldığı bıçak darbelerinin ardından kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Koyun'un cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

İlk ifadesinde ‘pişmanım’ dedi

Olaydan sonra kaçan Gıvanç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Bilal Gıvanç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gıvanç'ın ilk ifadesinde, ''Çocuklar yüzünden tartışma çıktı. O yüzden bıçakladım. Pişmanım.'' dediği belirtildi.

“Torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü”

Yukarı Mahalle Kayabaşı Sokak'taki müstakil evinde taziyeleri kabul eden Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın torununu zevk için öldürdüğünü söyledi. Acısı taze olan dede, şu ifadeleri kullandı:

“Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 aydır benim yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu dönemde hiçbir olay ve sıkıntı yaşamadık. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Avlunun içerisinde torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü.

“Ben evin avlusuna çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış”

Onların yanından çağırıyor, 'Gel sana bir şey söyleyeceğim' diyor. Tepesine çöküyor. Tabii erkekle kadının gücü bir olur mu? Zeynep'in gücü yetmiyor. Bayramımızı zehir etti. Ben içeride kavgayı duydum ama 92 yaşında olduğum için torunuma yetişemedim. Ben evin avlusuna çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış. Eski damat zevk için, muradını almak için, takdirname almak için geldi. En ağır cezayı almasını istiyoruz."





“Göğsünden acımadan 3 yerinden bıçaklamış”

Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın birkaç gündür evlerinin önünde gezdiğini öğrendiklerini ve bu nedenle torununu öldürmeyi daha önceden planladığını düşündüklerini söyledi.

Gıvanç'ın yanında bıçak taşımasının da bunu ispat ettiğini ifade eden Koyun, ''Ben torunumu kanlar içinde görünce dayanamadım. Zeynep'in yaşamını yitirdiğini orada anladım. Göğsünden acımadan 3 yerinden bıçaklamış. Çocukları önce eski damat götürmüş. 10 dakika sonra tekrar gelmiş, çocukları götürmek istemiş. Bizim evin etrafında birkaç gündür de geziyormuş. Torunumu öldürmeye daha önce karar verdiğini düşünüyoruz. Yanında bıçak taşıyormuş. Evin etrafında yakalayıp bıçakla niyeti varmış diye düşünüyoruz." diye konuştu.