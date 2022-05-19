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    Aksaray'da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı

    Taşpazar ilçesindeki evden elektronik malzemeleri çalan hırsız, eşyaları bebek arabasında taşıdı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.
    • 19.05.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:05
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    Aksaray'da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı

    Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bulunan apartmanda hırsızlık olayı yaşandı.

    Polis ekipleri, daireden telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyaların çalındığı ihbarıyla harekete geçti.

    Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızın eşkalini belirledi.

    Hırsız evinde saklanırken yakalandı

    Hırsızın 26 yaşındaki Cengizhan D. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

    DHA'nın aktarımına göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengizhan D., dün tutuklandı.

    Aksaray'da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı VİDEO

    Çalıntı eşyaları bebek arabasıyla taşıdığı anlar kamerada

    Bir diğer yandan, şüphelinin çaldığı eşyaları bebek arabasıyla taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Aksaray da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı #1

    Aksaray da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı #2

    Aksaray da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı #3

    Aksaray da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı #4

    Aksaray da eşyaları bebek arabasında taşıyan hırsız kameraya takıldı #5


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