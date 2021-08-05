Aksaray’da evin bahçe duvarını yıkıp, kaçtılar

Bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan kişinin kazanın ardından olay yerinden kaçma anı kameralara yansıdı.

Aksaray’da Sadet Çelik’e (55) ait 68 EH 707 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyoneti kullanan ismi henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek Mehmet Altındal’a (65) ait 3 katlı müstakil evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

Sürücüsü ve yanındaki bulunan kişi kamyonetten kendi imkânlarıyla çıkıp, yol kenarında oturmaya başladı.

YARALI HALDE KAÇTILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin boyunluk takmak istediği 2 yaralı daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri ise kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

“HEPSİ BİR TARAFA KAÇIYORDU”

Evin terasında otururken ses duyduğunu belirten ev sahibi Mehmet Altındal, "Otururken bir ses duydum. Evdekiler koşunca, ben de koşarak aşağı indim. Araçta 2 kişi vardı ve hepsi bir tarafa kaçıyordu.” dedi.