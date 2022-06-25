Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi ölürken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray-Adana karayolu Taşpınar mevkiinde, Ankara'dan Konya'nın Ereğli ilçesine giden Özgür N. (44) idaresindeki otomobil, önünde seyreden tırı sollamak istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Bektaş N. (71), Gonca N. (32), Burak Kadir N. (13) Yusuf Emre N. (9) ve Ahmet Arif N. (4) yaralanırken, Asiye Nakişçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Video







2 kişinin durumu ağır

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde Asiye Nakişçi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Bektaş N. ile torunu 4 yaşındaki Ahmet Arif'in durumlarının ağır olduğu belirlendi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.





Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dede ve torunun hayati tehlikesinin sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



