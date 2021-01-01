Aksaray'da fırıncı, yeğeni tarafından öldürüldü

Yeğeni tarafından işlettiği etli ekmek fırınında öldürülen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli yeğeni gözaltına aldı.

Dün saat 12.30 sıralarında Aksaray'a bağlı Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak’taki Hasan Burçak, iş yerine gelen yeğeni Mehmet Burçak ile iddiaya göre 3 ay önce aileler arasında meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Burçak, amcası Hasan Burçak'a tabancayla 3 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Amca, kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Burçak da kaçtı. Hasan Burçak, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 23.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, kaçan Mehmet Burçak'ı saklandığı Sarıağıl köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.









