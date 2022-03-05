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    Aksaray'da gelinini öldüren kayınpeder koronavirüsten öldü

    Miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cemal Çınar (90), yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 16:43
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    Aksaray'da gelinini öldüren kayınpeder koronavirüsten öldü

    Aksaray'ın Laleli Mahalllesi'nde yaşayan Cemal Çınar, miras meselesi yüzünden oğullarıyla tartışma yaşarken bıçakla kendini savunmak istediği sırada yanlışlıkla gelini Döndü Çınar'ı öldürmüştü.

    Otopsi raporunda Döndü Çınar'ın 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlenmişti.

    90 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

    Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verilmişti. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrilmişti. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar cezaevine konulmuştu.

    Aksaray da gelinini öldüren kayınpeder koronavirüsten öldü #1

    KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

    Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde koronavirüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

    Geçtiğimiz ocak ayında ise Muammer Çınar, eşi Döndü Çınar'ı öldüren babası Cemal Çınar'ın yargılandığı dava sonrası, adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı öldürmüştü.

    Aksaray'da duruşma sonrası cinayet

    Aksaray da gelinini öldüren kayınpeder koronavirüsten öldü #2


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