Aksaray'da genç kızı yumruklayan saldırgan serbest kaldı

Aksaray'da kaldırımda anneannesini bekleyen 13 yaşındaki Dilek E.'ye yumruk atan 35 yaşındaki Muhammed A., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'ın merkez Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana gelen olayda, 8'inci sınıf öğrencisi Dilek E., eğitim kursundan çıktıktan sonra bir süre yürüyüp, köşe başındaki kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı beklemeye başladı.

O sırada ara sokaktan gelen başında bere ve yüzünde cerrahi maske olan kişi, Dilek E.'nin yüzüne yumruk atıp, yoluna devam etti.

"DUDAĞINDAN YARALANDI"

Neye uğradığını şaşıran ve aldığı darbe sonucu dudağından yaralanan Dilek E., ağlamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen Dilek E.'nin yardımına koşup, polise de haber verdi.

Bu sırada gelen Saliha A. da torunun ağladığını ve yaralandığını görünce endişelendi. İhbarla bölgeye gelen polis eşliğinde hastaneye gidip, sağlık kontrolünden geçen Dilek E., saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

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EVİNDEN ALINDI

Polis, olay anının yansıdığı güvenlik kamera kayıtlardan yola çıkıp şüphelinin Muhammed A. olduğunu saptadı. Muhammed A., bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Muhammed A., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.