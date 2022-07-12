Petrol
102.38
-4.41%
Euro
17.4191
-0.17%
Dolar
17.3258
-0.14%
Altın
964.34
-0.37%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.963
-2.82%
BTXN Coin
7.38
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Aksaray'da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı

    Sürücü Mustafa Bezer'in arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
    • 12.07.2022 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı

    Aksaray- Ankara kara yolunun 20’nci kilometresinde sürücü Mustafa Bezer otomobil ile Ankara’dan Adana’ya gittiği sırada açık olan camdan içeri arı girdi.

    Arı, Bezer'i göğsünden soktu. Bezer'in kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp şarampole savruldu.

    Kazadan Bezer yara almadan kurtulurken, araçtaki Emirhan Çakır (11), Nazife Çakır (37), Hatem Bozer (73) ve Ayfer Bozer (40) yaralandı.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Bezer de ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

    Aksaray da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı #1

    Aksaray da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı #2

    Aksaray da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı #3

    Aksaray da göğsünden arı sokan şoför kaza yaptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    ‘Ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı
    3. Sayfa

    ‘Ahlaksız teklifte bulundu’ deyip öldürdü: Tutuklandı

    Görüş Bildir