Aksaray'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Aksaray- Adana karayolunun 20'nci kilometresinde, Gaziantep'ten yola çıkan Abdullah Burak Çubuk (34) yönetimindeki 06 DZ 5978 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan'ın (30) kullandığı 02 ACE 575 plakalı tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Abdullah Burak Çubuk yaralandı, yanındaki Mükerrem Ateş (61) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çubuk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş arkadaşı Ateş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

"KIRMIZIDA BEKLİYORDUM, FREN YAPMADI"

Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Fırat Aslan ise kendisine çarpan aracın hızlı ve fren yapmadığını öne sürerek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ben Şanlıurfa'dan İstanbul'a tekstil malzemesi götürüyordum. Bana çarpan araç çok süratliymiş ve hiç fren yapamamış" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









