Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
538.045
-1.67%
BTXN Coin
39.07
-1.51%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Aksaray'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 05:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Aksaray- Adana karayolunun 20'nci kilometresinde, Gaziantep'ten yola çıkan Abdullah Burak Çubuk (34) yönetimindeki 06 DZ 5978 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan'ın (30) kullandığı 02 ACE 575 plakalı tıra arkadan çarptı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sürücü Abdullah Burak Çubuk yaralandı, yanındaki Mükerrem Ateş (61) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çubuk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş arkadaşı Ateş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    "KIRMIZIDA BEKLİYORDUM, FREN YAPMADI"

    Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Fırat Aslan ise kendisine çarpan aracın hızlı ve fren yapmadığını öne sürerek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması  sonucu kaza meydana geldi. Ben Şanlıurfa'dan İstanbul'a tekstil malzemesi götürüyordum. Bana çarpan araç çok süratliymiş ve hiç fren yapamamış" dedi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #4

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #5

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #6

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #7

    Aksaray da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı #8


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Rusya'ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi
    Ekonomi

    Rusya'ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti
    Teknoloji

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti

    Görüş Bildir