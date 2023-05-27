Aksaray'da hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA & Ensonhaber

Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım rezidansta yaşanan olayda, şehirde sağlık hizmeti veren özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire 25 yaşındaki Saliha Tuncel, erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan uzman doktor 43 yaşındaki H.İ.A.'nın dairesinin 7. kattaki balkonundan düştü.

Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sevgilisi ve müdürü gözaltına alındı

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri doktor H.İ.A. ve hastane müdürü Çiğdem Ö.'yü gözaltına aldı.

Doktor ve müdür emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli vaziyette Aksaray Adliyesine sevk edilirken, doktorun yakınları basın mensupları ve polislerin önüne geçerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Bazı yakınları ise bağırarak hakaretler yağdırdı.

Müdür tutuklandı

Hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.