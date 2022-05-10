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    Aksaray'da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı

    Lokantanın kilidini kırarak içerideki motoru çalan şahıs, aynı motorla gezmeye giderken yakalandı. Evinde birçok çalıntı malzeme bulunan hırsız tutuklandı.
    • 10.05.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:35
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    Aksaray'da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı

    Geçtiğimiz pazar günü Aksaray'da yaşanan olayda, lokantanın kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız motosiklet çaldı.

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık yapan şüphelinin 26 yaşındaki Cengizhan D. olduğunu belirledi.

    Çaldığı motorla gezmeye giderken yakalandı

    Hırsızın oturduğu evi tespit eden polisler, düzenlediği operasyonla Cengizhan D.'yi çalıntı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakaladı.

    Aksaray da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı #1

    Evinde çalıntı eşyalar bulundu

    Ekipler tarafından evde yapılan aramada 2 bisiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 cep telefonu 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

    Hırsız tutuklandı

    Emniyetteki sorgusunda 6 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği itiraf eden Cengizhan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aksaray da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı #2

    Aksaray da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı #3


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