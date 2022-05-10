Aksaray'da hırsız, çaldığı motorla gezmeye çıkarken yakalandı

Lokantanın kilidini kırarak içerideki motoru çalan şahıs, aynı motorla gezmeye giderken yakalandı. Evinde birçok çalıntı malzeme bulunan hırsız tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü Aksaray'da yaşanan olayda, lokantanın kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız motosiklet çaldı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık yapan şüphelinin 26 yaşındaki Cengizhan D. olduğunu belirledi.

Çaldığı motorla gezmeye giderken yakalandı

Hırsızın oturduğu evi tespit eden polisler, düzenlediği operasyonla Cengizhan D.'yi çalıntı motosikletle gezmek için evden çıkarken yakaladı.

Evinde çalıntı eşyalar bulundu

Ekipler tarafından evde yapılan aramada 2 bisiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 cep telefonu 1 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Hırsız tutuklandı

Emniyetteki sorgusunda 6 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği itiraf eden Cengizhan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





