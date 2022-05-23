Aksaray'da kayıp çiftçiyi, aramalara katılan arkadaşı öldürmüş

29 yaşındaki oğullarının eve gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunan aile, evlatlarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde yaşayan 29 yaşındaki Murathan Bilgiç'in ailesi, dün oğullarının eve gelmemesi üzerine, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine, AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Bilgiç'in otomobili, köyün Akmezar mevkisinde yanmış halde bulundu.

Arkadaşı öldürdü

Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler Atmaca’nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına katılan arkadaşı Sebrail Atmaca tarafından öldürülüp gömüldüğünü ortaya çıkardı.

Öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınan Sebrail Atmaca, ifadesinde Bilgiç'i silahla öldürüp, cesedini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Ceset gömülü halde bulundu

Güvenlik güçleri, S.A'nın ifadesi doğrultusunda yaptığı araştırmada, Bilgiç'in cesedini köy yakınlarındaki bir mandıra kenarında gömülü halde buldu.

AA'ya göre, Bilgiç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.